Modigliani, Johnny Depp ha scelto il cast per il film. C'è anche Scamarcio!

Dopo l'annuncio che Johnny Depp dirigerà un film su Modigliani, l'attore ha scelto il cast per narrare la storia del celebre pittore e scultore italiano, nato a Livorno nel 1884 e conosciuto per i suoi nudi femminili e ritratti dai volti stilizzati.

Ricordiamo come Depp abbia già un precedente lavoro alle spalle, ossia Il coraggioso (The Brave) del 1997. A dirigere il film saranno Riccardo Scamarcio, Pierre Niney e Al Pacino, a cui si aggiungono Nicola Pecorini (direttore della fotografia), Penny Rose (costumista), Andrew Sanders e John Beard (scenografia). Le riprese inizieranno a Budapest nell'autunno 2023. In particolare, la trama sarà incentrata sul soggiorno parigino del 1916, quando l'artista si ritrovò a fuggire dalla polizia lungo strade devastate dalla guerra. Chiede quindi aiuto al mercante d'arte polacco Leopold Zborowski (peraltro suo stretto amico), ma è proprio quando incontrerà un collezionista che il caos raggiunge la sua massima manifestazione, con tutte le inaudite possibilità che ne derivano...

Al riguardo, così ha dichiarato in precedenza il co-produttore Barry Navidi: "Si tratta di un'istantanea della vita di Modigliani che ci dà un'idea della sua lotta in quanto artista, considerando l'insoddisfazione per la mancanza di riconoscimento. Io e Al volevamo realizzare un progetto simile da molti anni: il nostro incredibile cast, unito alla visione, all'arguzia e alla sensibilità che Johnny apporterà sicuramente attraverso la macchina da presa, sono sicuro che riusciremo finalmente a trasformare il sogno in realtà". A proposito, sapevate che Johnny Deep potrebbe tornare nei Pirati dei Caraibi?

La data di uscita del film è ancora ignota.