Moccia punge ancora Riccardo Scamarcio! 'Irriconoscente e con le ragazzine si alterava'

Tre Metri Sopra il Cielo e Ho Voglia di Te sono stati per Riccardo Scamarcio qualcosa di simile a ciò che Twilight è stato per Robert Pattinson: un trampolino di lancio importante, ma anche qualcosa per cui provare un po' di imbarazzo una volta raggiunti livelli più alti. La cosa, però, non sembra andar giù a Federico Moccia.

L'autore della saga che fece impazzire gli adolescenti ormai quasi due decenni fa aveva infatti già attaccato Scamarcio nei mesi scorsi ed è tornato a rincarare la dose dopo le dichiarazioni dell'attore di John Wick 2, che non ha fatto mistero di essersi pentito di aver prestato il volto allo Step protagonista dei due film di cui sopra.

"Ho voglia di te ha incassato 16 milioni e mezzo. Il DVD di Tre Metri Sopra il Cielo è stato il più venduto della Warner. Scamarcio ha cominciato la sua carriera grazie a questi film. Non lo avrebbero chiamato a farne altri senza questa fama. Mi dispiace che non conosca la riconoscenza" sono state le parole dello scrittore e regista romano, che ha poi aggiunto, parlando dei tempi degli esordi di Scamarcio: "Quando le ragazzine lo assediavano entusiaste chiamandolo Step, si alterava e rispondeva male: 'Sono Scamarcio, non Step'". Seguiranno risposte? Staremo a vedere!