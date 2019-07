Mob Girl: Jennifer Lawrence protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino

E' stato finalmente annunciato il nuovo progetto cinematografico di Paolo Sorrentino. In attesa di vedere in tv The New Pope, infatti, Deadline ha reso noto che il regista dirigerà Jennifer Lawrence nel gangster movie Mob Girl.

Il film sarà un adattamento dell'omonimo romanzo non fiction scritto dal premio Pulitzer Teresa Carpenter sulla storia di Arlyne Brickman, la moglie di un mafioso che dopo anni di militanza nella mafia è diventata un'informatrice per la polizia.

La storia Arlyne Brickman, che nel film sarà interpretata dalla Lawrence, come fa notare Deadline ricorda molto quella di Henry Hill in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese: la donna è cresciuta nel Lower East Side di New York ed è sempre stata circondata da gangster. Crescendo è stata sedotta dalla vita lussuosa e "privilegiata" dei mafiosi che vivevano nella sua zona fino anche a legarsi sentimentalmente con alcuni di loro. Anni dopo, però, la Brickman è diventata un'informatrice della polizia e ha fatto da testimone contro la potente famiglia mafiosa dei Colombo.

Tra i prossimi progetti di Sorrentino rientra anche la già citata The New Pope, seguito dalla serie The Young Pope che vedrà nuovamente come protagonista Jude Law. Secondo le ultime indiscrezioni lo show dovrebbe debuttare in anteprima al Festival di Venezia. Nel cast della serie ci sarà anche John Malkovich.