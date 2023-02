Mixed by Erry: ecco il poster del nuovo film di Sydney Sibilia!

01 Distribution ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale di Mixed by Erry, film che segna il ritorno alla regia di Sydney Sibilia a tre anni di distanza da L'incredibile storia dell'isola delle Rose. La pellicola, una nuova commedia che ha ancora a che fare con attività illegali, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 2 marzo 2023.

Al centro della locandina troviamo i tre giovani protagonisti, interpretati da Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo. Oltre a loro, nel cast troveremo anche Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito e Fabrizio Gifuni, quest'ultimo entrato recentemente nel cast della Stagione 4 de L'amica geniale nei panni della versione adulta di Nino Sarratore.

Di seguito la sinossi ufficiale: Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.

In attesa di un primo trailer ufficiale, non ci resta che attendere - come anticipato - l'uscita del film nelle sale, prevista per il 2 marzo 2023. Mixed by Erry era stato presentato da Sibilia alle ultime Giornate Professionali di Cinema a Sorrento alla fine dello scorso anno.

Ancora una volta un film che ha al centro un'attività illecita o fuori dal comune, potremmo dire; in questo senso scoprite cosa c'era di vero nella storia dell'Isola delle Rose. Inoltre, vi rimandiamo alla recensione del film Netflix uscito nel 2020.