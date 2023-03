Mixed by Erry, online l'esilarante trailer finale per la black comedy di Sydney Sibilia

La black comedy Mixed by Erry di Sydney Sibilia è al cinema in questi giorni distribuito da 01 Distribution, e come ultima spinta promozionale è appena arrivato online un esilarante trailer finale.

Il filmato promozionale, oltre a riunire la maggior parte dei giudizi positivi della stampa italiana, presenta la storia di Enrico, che nella Napoli degli anni '80 sogna di fare il deejay: i mixtape amatoriali che realizza per i suoi amici sono richiestissimi, ma non è facile per un ragazzo che viene dai bassi far conoscere le proprie capacità. Con l’aiuto dei fratelli, Peppe e Angelo, riesce a mettere in piedi un piccolo negozio di musica in cui vendere le sue compilation col marchio “Mixed by Erry”. Quello che parte come un gioco dai vicoli di Forcella si tramuta presto, e inaspettatamente, in un’avventura leggendaria e travolgente.

Mixed by Erry include nel cast tre giovanissimi interpreti Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo insieme a Francesco Di Leva, Cristiana Dell'Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito e Fabrizio Gifuni. Il film è prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, per una produzione Groenlandia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix. La sceneggiatura è firmata da Armando Festa e Sydney Sibilia.

Per altri contenuti recuperate anche il primo trailer di Mixed by Erri: il film è ora in programmazione nei cinema italiani.