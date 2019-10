La mitica Arena Living Forest nella nuova foto dal set del reboot di Mortal Kombat?

Continuano senza rallentamenti le riprese nel Sud dell'Australia dell'attesissimo reboot cinematografico di Mortal Kombat, adattamento prodotto da James Wan e diretto da Simon McQuoid di cui possiamo ammirare oggi una nuova foto dal set condivisa via social a Todd Garner della Broker Road Productions.

Pur non rivelando nulla di eclatante come costumi dei protagonisti e set pieces, la foto mostrata in queste ore da Garner sembrerebbe indicare la presenza di una delle Arene più iconiche del franchise videoludico di stampo picchiaduro, ed esattamente la mitica Living Forest, dato che possiamo vedere la troupe immersa in una splendida foresta e intenta ad allestire il materiale per le riprese.



Mortal Kombat è solo uno dei tanti progetti in via di produzione seguiti da Wan, che nella sua policy prevede proprio la ricerca e il lancio a livello internazionale di nuovi talenti del cinema d'intrattenimento, come appunto questo McQuoid. Il nuovo adattamento cinematografico, comunque, dovrebbe vedere come grande villain principale Shang Tsung (Chin Han), al soldo del quale troveremo anche il trio formato da Reptile, Sub-Zero (Joe Taslim) e Meleena (Sisi Stringer).



Protagonista ed eroe del film sarà un nuovo personaggio e contendente chiamato Cole Turner, interpretato nella trasposizione da Lewis Tan e braccato nella storia proprio da Sub-Zero e dagli altri sgherri di Shang Tsung, forse per motivi legati a un oggetto mistico noto come Black Medallion. Ad ogni modo tutte queste informazioni non sono attualmente né confermate né smentite dalla produzione.



Mortal Kombat vedrà nel cast anche Jessica McNamee (Sonya Blade), Hiroyuki Sanada (Hanzao Hasashi / Scorpion), Ludi Lin (Liu Kang), Tadanobu Asao (Raiden), Josh Lawson (Kano) e Mehcad Brooks (Jax Briggs), per un'uscita prevista nelle sale americane il 5 marzo 2021.