I Mitchell vs le Macchine: su Netflix arriva il nuovo film degli autori di Spider-Man!

Arriva da oggi 30 aprile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Netflix il nuovo film d'animazione della Sony Animation, I Mitchell contro le Macchine, film d'esordio per il regista Michael Riarda.

Il viaggio in auto di una famiglia squinternata e poco funzionale subisce un contraccolpo quando i Mitchell si ritrovano nel bel mezzo di un'apocalisse robotica e diventano l'ultima, improbabile speranza dell'umanità.

Prodotto dai premi Oscar Phil Lord, Chris Miller e Kurt Albrecht, premiati per Spider-Man: Un Nuovo Universo e autori di The LEGO Movie, e interpretato nella versione originale da Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Beck Bennett, Fred Armisen, Eric Andre e del premio Oscar Olivia Colman, I Mitchell contro le macchine inizi quando l’alternativa e creativa Katie Mitchell viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e non vede l’ora di lasciare casa e incontrare “la sua gente”. Suo padre Rick, grande amante della natura, insiste affinché tutta la famiglia la accompagni a scuola in un ultimo viaggio on the road, ma proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, la famiglia Mitchell si ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot: tutti gli oggetti tecnologici - dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby - vengono ingaggiati con l’obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta.

Il film, realizzato come Connected per la Sony Pictures, è stato acquistato da Netflix all'inizio del 2021.