I Mitchell contro le macchine, il produttore racconta la storia dietro il cameo di Furby!

Sebbene sia un film pieno di gag esilaranti, una delle migliori collaborazioni di Netflix e Sony Pictures Animation, I Mitchell contro le macchine, ha riservato un cameo davvero speciale che ha entusiasmato gli spettatori: Furby. Ora il produttore del film ha raccontato il processo che ha anticipato la comparsa del personaggio.

Christopher Miller ha ricordato:"Un altre esempio di perseveranza: Michael Rianda ha scritto SETTE lettere ad Hasbro e ai creatori di Furby per convincerli a farci usare i diritti. La maggior parte dei registi si sarebbe licenziato dopo 4 rifiuti. Sono così grato che non l'abbia fatto".



Sull'inclusione di Furby nel film, il regista Michael Rianda disse:"Non riuscimmo a trovare un accordo con Hasbro, quindi si dovette cambiare".

Sin dalla première, I Mitchell contro le macchine è diventato uno dei film d'animazione maggiormente acclamati degli ultimi anni e campione di visualizzazioni su Netflix.

Numerosi i riconoscimenti, tra cui il New York Film Critics Association e l'Atlanta Film Critics Circle.



Inoltre è stato recentemente candidato quale miglior film d'animazione ai premi Oscar, che i produttori Phil Lord e Chris Miller vinsero già con Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Sul nostro sito potete leggere la recensione di I Mitchell contro le macchine, film che potete trovare nella libreria di Netflix.

Nel cast vocale originale ci sono star del calibro di Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph e Olivia Colman, con la partecipazione di Conan O'Brien.