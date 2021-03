I Mitchell contro le Macchine: Netflix svela la data di uscita nel nuovo film d'animazione

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha appena rilasciato il trailer ufficiale del nuovo film d'animazione I Mitchell contro le macchine, divertente commedia fantascientifica prodotta dai cineasti premio Oscar Phil Lord e Christopher Miller.

Il film, dalla storia editoriale complessa e realizzato per Sony Pictures sotto il titoli di Connected, sarà disponibile su Netflix dal 30 aprile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dunque Italia compresa. Alla regia Mike Rianda e Jeff Rowe, autori anche della sceneggiatura, che segue una famiglia ordinaria impegnata in un’impresa stra-ordinaria: salvare il mondo da un’apocalisse robot.

Tutto ha inizio quando l’alternativa e creativa Katie Mitchell viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e non vede l’ora di lasciare casa e incontrare “la sua gente”. Suo padre Rick, grande amante della natura, insiste affinché tutta la famiglia la accompagni alla scuola in un assolutamente-non-imbarazzante-né-forzato ultimo viaggio on the road, ma proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, la famiglia Mitchell si ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot. Tutti gli oggetti tecnologici - dagli smartphones agli aspirapolveri, fino ai malvagi Furby - vengono ingaggiati con l’obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta.

