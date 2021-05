I Mitchell contro le Macchine, nel film Netflix doveva esserci anche Spider-Man!

Intervistato in questi giorni da Inverse, il regista di I Mitchell contro le Macchine Mike Rianda, ha svelato che nella trama era previsto inizialmente un cameo di Spider-Man. La presenza di Peter Parker avrebbe chiaramente aumentato l'attenzione nei confronti del film animato, disponibile da pochi giorni sulla piattaforma streaming di Netflix.

Il film d'animazione di Netflix visivamente ha attinto moltissimo da Spider-Man: Un nuovo universo, quindi è piuttosto comprensibile il motivo per cui una presenza del personaggio Marvel nel film non avrebbe affatto stonato.

"Ricordo di aver cercato di farlo somigliare ad una specie di Spider-Man arruffato e bitorzoluto sullo sfondo dell'inquadratura" ha raccontato Mike Rianda.



Il regista ha proseguito, confermando la stessa tecnologia di Spider-Man: Un nuovo universo:"Hanno preso tutti quegli strumenti di Un nuovo universo e in un certo senso gli hanno piegati; è davvero sottile. Non te ne accorgi mai, ma si spera che quando guarderete il film nel suo insieme direte che questo è folle, cosa c'è di diverso in questo?".

Al momento non è stato diffuso nessun Easter Egg di Spider-Man nel film di Rianda ma nel caso dovesse essere prodotto un sequel è possibile una presenza di Peter Parker.

Per quanto riguarda Spider-Man, nel 2022 uscirà il sequel di Un nuovo universo.



Scoprite la nostra recensione di I Mitchell e le Macchine, il nuovo acclamato film d'animazione disponibile nella libreria di Netflix.