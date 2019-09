Misure di sicurezza più rigide del solito alla premiere di Joker a Los Angeles

Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale italiane e americane dell'attesissimo Joker di Todd Phillips, e come sappiamo negli Stati Uniti la situazione è più agitata rispetto ad altre nazioni, questo a causa delle problematiche legate all'uso delle armi da fuoco e alla natura da thriller psicologico del film.

Prima ancora dell'uscita nelle sale, allora, le misure di sicurezza delle forze dell'ordine si sono dimostrate più rigide del solito alla premiere al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, la stessa dopo la Warner Bros ha vietato la presenza di giornalisti sul red carpet per le consuete interviste pre e post-visione. Stando così a un nuovo rapporto di Variety, i perimetri del check-in sono stati estesi di qualche metro in più introno all'edificio, mentre le auto che lasciavano scendere i talent venivano controllate accuratamente dagli agenti di polizia accompagnati da cani addestrati K-9.



Variety ha anche confermato che sul red carpet dell'anteprima non erano presenti i talent ma i soliti fotografi accreditati. Anche i giornalisti erano davvero pochi e le interviste - senza talent - non sono avvenute come pre-annunciato. Tutto nasce, comunque, da un bollettino diramato dalla sicurezza in cui si consigliavano i giusti modi di agire davanti a una possibile minaccia armata all'interno di un cinema.



Joker uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre.