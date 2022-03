Il Mistero dei Templari, Nicolas Cage: 'Ecco perché il terzo film non si farà'

Il Mistero dei Templari non fu un vero e proprio flop, ma neanche un successo epocale: abbastanza, comunque, per convincere Disney a tentare di ripercorrere quella strada con un sequel, ma non per allettare la produzione con la possibilità di un terzo capitolo. Questo, almeno, è quanto s'intuisce dalle parole di Nicolas Cage.

Già nei mesi scorsi uno dei produttori spiegò il disinteresse di Disney per Il Mistero dei Templari, dovuto a suo dire all'impossibilità di farne un vero e proprio franchise; a rincarare la dose ci ha pensato quest'oggi proprio il protagonista dei primi (e unici) due capitoli: "Il telefono smise di squillare. Era tipo: 'In che senso non faremo Il Mistero dei Templari 3? Sono passati 14 anni, perché no?' Ma L'Apprendista Stregona non aveva funzionato e Ghost Rider non aveva venduto troppi biglietti..." sono state le parole di Cage.

L'attore ha poi proseguito: "Mi piace fare film come Pig e Via da Las Vegas piuttosto che film come Il Mistero dei Templari. [...] Disney è come un'Ocean Liner. Una volta che ha intrapreso una certa direzione, ci vogliono milioni di rimorchiatori per cercare di farle invertire la rotta". E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un terzo film della serie? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, comunque, che una serie de Il Mistero dei Templari è attualmente in lavorazione.