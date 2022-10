Il Mistero dei Templari 3, Nicolas Cage in trattative per il sequel!

Se ne parla ormai da tempo immemore: il terzo capitolo della saga de Il Mistero dei Templari è da anni nei pensieri di milioni di fan sparsi in tutto il mondo, che a fasi alterne vedono la loro speranza riaccendersi in seguito ad alcune voci saltate fuori all'improvviso. Che questa sia effettivamente la volta buona?

Già, perché dopo l'apertura di Diane Kruger arrivata alcuni mesi fa, le voci di queste ultime ore fanno effettivamente sognare i fan: le principali testate americane, infatti, stanno parlando di un Nicolas Cage in trattative per riprendere il ruolo di Benjamin Gates, interpretato già nei primi due film del franchise, in un terzo capitolo la cui uscita sembrerebbe a questo punto un'idea più concreta del previsto!

I tempi, d'altronde, sembrerebbero effettivamente maturi per un'operazione del genere: sono trascorsi ormai 15 anni dall'uscita de National Treasure - Il Mistero delle Pagine Perdute, secondo capitolo della saga che, pur non entusiasmando la critica specializzata, portò a casa risultati più che soddisfacente in termini di box-office.

In attesa di novità su questo terzo capitolo, comunque, il prossimo dicembre esordirà su Disney+ National Treasure: Edge of History, la serie con cui Disney conta di riportare in auge la saga. Che sia solo il primo step del rilancio? Lo scopriremo, si spera, in tempi non troppo lunghi!