Il mistero dei Templari 3, Nicolas Cage ci sarà? La risposta di Jerry Bruckheimer

Disney+ ha annunciato di aver messo in cantiere uno spin-off di Il mistero dei Templari per la tv con il titolo Edge of History ma un terzo lungometraggio della saga cinematografica è da tempo in lavorazione. I fan si domandano: tornerà anche Nicolas Cage? Ha risposto a questa domanda il produttore Jerry Bruckheimer.

"Abbiamo dichiarato che ci sarebbe piaciuto realizzare un altro Il mistero dei Templari e hanno detto 'Certo, tiriamo fuori un altro cast'. Allo stesso tempo stavamo sviluppando Il mistero dei Templari per il cinema con Nicolas Cage, cosa che stiamo ancora facendo, quindi è in corso" ha raccontato a E! News il produttore.



Nel 2020 Disney confermò Il mistero dei Templari 3. Dalle parole di Bruckheimer si evince che Nicolas Cage comparirà nel terzo film. Certamente non ci sarà nella serie tv, alla quale parteciperanno invece due attori della saga cinematografica, Harvey Keitel nei panni di Peter Sadusky e Justin Bartha nel ruolo di Riley Poole.



A marzo Nicolas Cage aveva parlato in questi termini dei mancati sequel, criticando l'operato della Disney:"Preferisco decisamente lavorare a film come Pig e Via da Las Vegas rispetto a Il mistero dei Templari. Ovviamente, quando parlo di persone inaffidabili a Hollywood non parlo del produttore Jerry Bruckheimer. Parlo della Disney. Sono un transatlantico, una volta che vanno in una direzione occorrono un milione di rimorchiatori per farli tornare indietro".

A ottobre è circolata la notizia che Nicolas Cage è in trattative per Il mistero dei Templari 3; le parole di Bruckheimer sembrano confermare la presenza della star di Ghost Rider.