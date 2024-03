Il Mistero dei Templari 3 si farà? Il produttore fa sognare i fan della saga

Mentre i fan della serie Il Mistero dei Templari - La Serie hanno tristemente appreso dell’impossibilità che una seconda stagione venga realizzata (qui trovate la nostra recensione de Il Mistero dei Templari - La Serie), gli appassionati del franchise con Nicolas Cage ritornano a sperare in un sequel della saga cinematografica. Scopriamo quali sono le ultime novità.

Il produttore Jerry Bruckheimer ha affermato che una prima sceneggiatura per un potenziale terzo film de Il Mistero dei Templari è ancora in fase di sviluppo: “Speriamo che ci sia un Il Mistero dei Templari 3. Ci stiamo lavorando da un bel po’. Abbiamo uno scrittore brillante che ci sta lavorando anche in questo momento, quindi speriamo che, se avremo una sceneggiatura in tempi brevi e a Nic [Cage] piacerà, faremo il terzo capitolo” ha dichiarato il produttore. Parole che fanno ben sperare nonostante il parere di Cage: secondo Nicolas Cage Il Mistero dei Templari 3 non si farà!

Sono passati quasi 2 decenni da quando Il Mistero dei Templari 2 ha fatto il suo ingresso nelle sale, ma nonostante il successo dei primi due film della saga non ci sono più stati aggiornamenti. Negli anni sono stati numerosi i rumors che hanno fatto sperare i fan di vedere un terzo capitolo del franchise e questa potrebbe essere la volta buona. Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.

Tartarughe Ninja - Caos Mutante (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su