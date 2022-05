Il Mistero dei Templari 3 si farà? Ecco le parole del produttore

Nicolas Cage è stato piuttosto freddo su Il Mistero dei Templari 3, lasciando intendere che con molta probabilità il terzo film sull'archeologo Ben Gates non si farà ma ora, a smentire le sue parole ci ha pensato il produttore Jerry Bruckheimer che ha parlato di recente dei lavori attualmente in corso sulla stesura della sceneggiatura.

Intervistato di recente sul futuro della saga e sulla possibilità di lavorare nuovamente con Nicolas Cage, Bruckheimer ha detto: "Assolutamente. Amo Nicolas, è un attore brillante e attualmente stiamo lavorando a una sceneggiatura per Il Mistero dei Templari 3".

È difficile dire se le sue parole siano veritiere, dal momento che il produttore fa riferimento a questo progetto periodicamente da anni, e addirittura nell'ormai lontano 2017 aveva parlato di una sceneggiatura completa. Inoltre il protagonista sembra essere del tutto all'oscuro del nuovo possibile film in arrivo quindi i dubbi al riguardo continuano ad essere davvero tanti.

Disney sembra totalmente disinteressata a Il Mistero dei Templari 3, tenuto conto che i precedenti due film con Nicolas Cage non sono stati un successo così esaltante per la Casa di Topolino. La colpa della sua mancata esplosione secondo Jason Reed dipenderebbe dall'impossibilità di realizzarne un franchise di più vasto respiro:

"Non hanno mai trovato il modo di integrarlo nei parchi divertimento. Non ha mai retto come franchise indipendente, nonostante ci fossero un sacco di prodotti destinati ai consumatori. Quindi diventa difficile per una compagnia come Disney investirci delle risorse, quando si può semplicemente fare un altro Toy Story o comprare una nave da crociera. Se la produzione avesse avuto più entusiasmo al riguardo sono sicuro che avremmo trovato un accordo".

Staremo a vedere se in un prossimo futuro le cose cambieranno.