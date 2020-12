Il mistero del monolite, un altro esemplare è comparso in California!

Monoliti che compaiono improvvisamente in diverse parti del mondo. Dopo l'apparizione del monolite nel deserto dello Utah che ha ricordato molto quello di 2001: Odissea nello spazio e quello su una collina in Romania, il mistero prosegue. In California è comparso un altro monolite nelle ultime ore, aumentando le domande e la curiosità.

In un mondo sempre più a stretta sorveglianza la capacità di far apparire un oggetto di grandi dimensioni apparentemente dal nulla senza essere scoperti è impressionante, e la stranezza e l'apparente casualità di questi fatti ha attirato una notevole attenzione da parte dei media di tutto il mondo.



L'ultimo monolite è stato scoperto in cima al Pine Mountain ad Atascadero. A differenza di quello ritrovato nello Utah, questo monolite non era piantato nel terreno ma era solo appoggiato e poteva essere spinto o rimosso più facilmente del monolite della contea di San Juan.

Il monolite dello Utah pare sia rimasto per circa quattro anni in un canyon della contea di San Juan, secondo alcune foto satellitari della zona, posizionato tra luglio e ottobre 2016.

Il giorno successivo è comparso quello in Romania e ora anche un terzo monolite in California. Il mistero s'infittisce e sul web ormai circolano le teorie più disparate.



Qua potete vedere il monolite comparso nello Utah e qua potete dare un'occhiata al monolite comparso in Romania.