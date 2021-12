Il Mistero della Casa del Tempo e Ritorno al Futuro: chi ha notato la citazione?

Quello del tempo è un tema ricorrente nei film targati Amblin Entertainment: nel recente Il Mistero della Casa del Tempo troviamo orologi un po' ovunque nell'abitazione del personaggio interpretato da Jack Black, mentre in Ritorno al Futuro, ad esempio... Beh, non dobbiamo certo darvi ulteriori spiegazioni al riguardo, non trovate?

Non è un caso, dunque, che nel primo di questi due film la nota casa di produzione si sia concessa il vezzo di inserire qualche riferimento a quello che resta uno dei suoi più grandi successi: qualcuno, infatti, ha notato ne Il Mistero della Casa del Tempo una palese citazione ad un elemento di Ritorno al Futuro.

La sequenza in questione è quella durante la quale vediamo il giovane Lewis scendere dall'autobus ed incontrare per la prima volta suo zio Jonathan Barnavelt: durante il loro incontro i due passano infatti davanti a un cinema che sembrerebbe avere in programmazione un film intitolato Spaceman from Pluto. Vi dice nulla?

Proprio così: si tratta proprio del titolo del fumetto utilizzato da Marty McFly nel 1955 per infondere coraggio in suo padre! Altro dettaglio non insignificante: anche in quel caso, proprio come nel film con Cate Blanchett, l'anno era il 1955! Avevate fatto caso a questo riferimento? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de Il Mistero della Casa del Tempo.