Mistero, Amore, Destino, Segreti: ecco ben quattro nuovi spot per Ad Astra

Dopo la pubblicazione del trailer finale di Ad Astra, la 20th Century Fox ha mandato online ben quattro nuovi spot per il nuovo film di James Gray con protagonista Brad Pitt.

I video, che trovate all'interno dell'articolo, sono intitolati rispettivamente Il più grande mistero, L'amore è la chiave, Il destino dell'universo e Segreti, e ognuno di essi si concentra su un aspetto specifico dell'ambizioso sci-fi dell'acclamato autore statunitense.

Ad Astra racconta la storia dell'astronauta Roy McBride (Brad Pitt) che viene reclutato per una delicata missione verso gli estremi confini del Sistema Solare: l'obiettivo è ritrovare suo padre, un importante scienziato scomparso anni prima mentre cercava di svelare un mistero che ancora oggi minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Il viaggio di Roy metterà in luce dei segreti che sfidano la natura dell'esistenza umana e il nostro posto nel cosmo.

Il cast, letteralmente stellare, oltre al già citato Pitt include anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland e Jamie Kennedy. L'opera, presentata qualche giorno fa a Venezia 2019, arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 26 settembre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Ad Astra, che abbiamo potuto vedere in anteprima in occasione della presentazione del film al Lido. Pitt ha definito l'opera una delle più stimolanti della sua carriera.