Il Misterioso Progetto Marvel di Scarlett Johansson è ancora in Vita

Black Widow è stato il primo ed ultimo film dedicato interamente alla spia russa interpretata da Scarlett Jhansson. La pellicola, seppur non abbia ottenuto tutto questo riscontro da parte del pubblico e della critica, è riuscito comunque a chiudere il percorso del personaggio, mettendo un punto alla collaborazione tra l'attrice e gli studios.

Tuttavia, sappiamo da tempo del misterioso progetto della Johansson per i Marvel Studios, eppure ad oggi sembrava che nessuno vi stesse più ponendo alcuna attenzione.

Infatti, durante un'intervista a CoomicBook.com, in occasione del suo nuovo film Asteroid City, Scarlett Johansson è tornata a parlare di questa nebulosa iniziativa in collaborazione con Kevin Feige, in qualità di produttrice:

"Si, stiamo ancora lavorando a questo progetto", ha detto l'attrice. "Tuttavia attualmente siamo fermi, a causa di questo sciopero di tutti gli sceneggiatori ad Hollywood".

Infatti, secondo quanto si può leggere riguardo alle condizioni dello Stop degli Scrittori nel mondo dello spettacolo, tutte le produzioni in corso al momento in cui è iniziato sono in una fase di stallo, determinando così il posticipo a catena di numerosi progetti in pieno corso d'opera.

In tal senso, è del tutto comprensibile che ci sarà da attendere ancora del tempo prima di scoprire cosa ha ancora in serbo per i fan dell'MCU l'interprete della compianta Vedova Nera.

L'unica cosa di cui si può avere una certezza, è che coloro che sperano ancora in un ritorno del personaggio all'interno dell'universo cinematografico, resteranno delusi.