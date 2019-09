Misterioso post di J. K. Rowling su Twitter: novità in vista?

I rumors sull'eventuale uscita di un nuovo film di Harry Potter, magari basato sullo spettacolo teatrale The Cursed Child, sono qualcosa a cui abbiamo fatto tutti l'abitudine da qualche anno a questa parte. Stavolta, però è la stessa Rowling a giocare in maniera piuttosto crudele con i suoi fan.

L'autrice ha infatti postato su Twitter l'immagine stilizzata di un Marchio Nero con una didascalia che recita: "Qualche volta l'oscurità arriva dai posti più inaspettati…" con tanto di hashtag #CursedChild. Che qualche interessante novità sia in arrivo dalle parti di Hogwarts?

Sia chiaro: nulla lascia intendere che si tratti di qualcosa di inerente alla saga cinematografica. Anzi, la stessa Rowling si era trovata recentemente a dover smentire con decisione le tante voci che parlavano non di un solo film, ma addirittura di una trilogia basata su The Cursed Child. Nulla di vero dunque, eppure qualcosa questo tweet dovrà pur significare...

Ciò che è certo, comunque, è che la saga letteraria sulle avventure del maghetto inglese e dei suoi amici non sembra accennare a passar di moda, neanche anni dopo l'uscita: a dimostrarlo, nel caso ce ne fosse bisogno, ci sono stati i fan di tutto il mondo che lo scorso 31 luglio hanno voluto augurare ad Harry buon trentanovesimo compleanno! Qualcuno, però, continua a non vedere di buon occhio tutto ciò: una scuola cattolica, infatti, ha messo al bando i libri della Rowling per un motivo piuttosto singolare.