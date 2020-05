Misterioso omicidio a Manhattan: 5 curiosità sulla commedia thriller di Woody Allen

Questa sera su LA7d va in onda Misterioso Omicidio a Manhattan, la commedia thriller diretta ed interpretata da Woody Allen al fianco di Diane Keaton. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi una serie di curiosità sul dietro le quinte della pellicola, che come sempre potete trovare di seguito.

Woody Allen ha scritto il ruolo della protagonista per Mia Farrow, sostituita in seguito da Diane Keaton.

"Manhattan Murder Mystery" era in realtà il titolo di lavorazione del film. Allen è solito usare nomi generici come "Woody Allen Fall Project" prima di passare al titolo ufficiale, ma in questo caso decise di lasciarlo così com'era.

Il film nasce dalla sottotrama thriller scartata da Io e Annie, per questo Marshall Brickman è accreditato come co-sceneggiatore.

Stando al libro "Woody Allen dall'inizio alla fine" di Erica Lax, Misterioso omicidio a Manhattan è una delle pellicole che il regista preferisce della sua filmografia insieme a Match Point, La rosa purpurea del Cairo e Broadway Danny Rose.

La famosa scena degli specchi è ispirata a La Signora di Shanghai di Orson Wells.

Nel film, l'agente editoriale Larry Lipton e sua moglie Carol incontrano casualmente in ascensore i loro vicini di appartamento, Paul e Lillian House, una benestante coppia di mezza età, senza figli. La sera successiva, rientrando nel loro appartamento, i Lipton scoprono che Lillian House è appena deceduta in casa, apparentemente colpita da un infarto.

Misterioso Omicidio a Manhattan sarà trasmesso su LA7d alle 23.20.