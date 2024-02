Il misterioso nuovo film di Paul Thomas Anderson ha un budget letteralmente mostruoso

Dopo aver svelato il budget di Joker: Folie à Deux, a dir poco astronomico, Variety ha confermato che Warner Bros Discovery sta spendendo cifre folli anche per il nuovo misterioso film di Paul Thomas Anderson, le cui riprese sono già iniziate con protagonista Leonardo DiCaprio.

Stando al magazine, infatti, il budget del film di PTA è circa 115 milioni di dollari, con Leonardo DiCaprio che intascherà uno stipendio da 20 milioni di dollari: si tratta, neanche a dirlo, del film più costoso di sempre per il regista de Il petroliere e Magnolia, che secondo le indiscrezioni è in realtà un adattamento del romanzo Vineland di Thomas Pynchon, autore molto amato da Anderson che già lo aveva portato sul grande schermo con il neo-noir Vizio di forma.

Da notare che nessuno dei film di Paul Thomas Anderson ha mai superato gli 80 milioni di dollari al box office, e solitamente i budget di produzione non sono mai così alti: si tratta certamente di un grande rischio a livello commerciale, considerato che 115 milioni di dollari è una cifra altissima per un autore di certo non di grande richiamo per il pubblico. Basti dire che il budget di Oppenheimer è stato di 100 milioni di dollari per la produzione (più altri 100 per il marketing), ma Christopher Nolan ha una reputazione ben diversa rispetto a Paul Thomas Anderson nell'attirare gli spettatori al cinema.

Insomma, prevedere il mercato di Hollywood è sempre più complesso ad oggi: a costo di ripeterci, 115 milioni di dollari per un film di Paul Thomas Anderson appare come una cifra vertiginosa, quando anche i film di fantascienza come The Creator devono tirare la cinghia e rientrare in un budget di 'appena' 80 milioni.

La curiosità, soprattutto per i fan dell'autore, non potrà che aumentare.