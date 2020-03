Misteri, robot e supereroi nel nuovo trailer italiano di Scooby!

È grazie alla Warner Bros. che possiamo mostrarvi oggi il nuovo trailer ufficiale in italiano del simpatico Scooby! diretto da Tony Cervone, adattamento cinematografico dei famosi e amatissimi personaggi di Hanna-Barbera che tornano in sala in uno divertente e colorato film d'animazione per tutta la famiglia.

Rispetto al primo teaser di Scooby! di novembre, qui si sviluppa l'intero contesto narrativo, che vede la Misteri e Affini alla prese con una nuova missione tra misteri, robot e strani supereroi. Il filmato si apre con una frase bellissima che Shaggy Rogers dice al suo inseparabile amico a quattro zampe: "Scooby, sei stato il perché dei momenti più felici della mia vita", e ovviamente il sentimento è reciproco.



Si passa poi al loro primo incontro, dolcissimo e con il cibo sempre protagonista, e infatti proprio il loro rapporto e l'evoluzione dello stesso dovrebbe essere al centro del film d'animazione, ricoprendone buona parte. Poi si passa ai nostri giorni - cioè, ai loro, quando sono ormai cresciuti - e ci si ritrova nel bel mezzo di un'invasione di strani robot e appoggiati nella battaglia da una squadra di supereroi.



Scooby! uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 maggio, un giorno prima delle release ufficiale americana. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.