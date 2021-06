Quante volte è stato Mister Olympia Arnold Schwarzenegger? Scopriamolo insieme

La storia di Arnold Schwarzenegger è piena zeppa di successi di ogni tipo: l'attore statunitense di origini austriache ha portato a casa più di un trionfo al botteghino, tra un Terminator, un Junior e tanti altri ruoli iconici. Le soddisfazioni, però, non si fermano all'ambito cinematografico.

Come tutti sanno, l'ex-governatore della California intraprese la carriera da culturista ben prima di esordire sul grande schermo (il suo debutto avvenne nel 1970 con Ercole a New York): era il 1969, infatti, quando un giovane Arnold Schwarzenegger tentò per la prima volta di concorrere per il titolo di Mister Olympia, piazzandosi secondo alle spalle del tre volte campione Sergio Oliva.

Il trionfo si fece attendere però soltanto un anno: nel 1970 un 23enne Schwarzenegger vinse infatti per la prima volta la competizione, ripetendosi poi altre 6 volte e inanellando un'incredibile filotto di 6 vittorie consecutive (dal 1970 al 1975, con l'ultimo oro ottenuto poi nel 1980 dopo un momentaneo ritiro).

Un palmares decisamente niente male per un uomo capace di assurgere al grado di icona in ben due ambiti, quello cinematografico e quello sportivo. Ma tornando a parlare di cinema, qual è il vostro film preferito di Arnold Schwarzenegger? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, un sondaggio ha indicato proprio Schwarzenegger come possibile salvatore dell'umanità.