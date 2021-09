Misson Impossible 7: Hayley Atwell ha terminato le riprese, nuova foto

Attraverso il proprio profilo su Instagram, come di consueto, Christopher McQuarrie continua ad aggiornare sulle riprese dei prossimi due capitoli di Mission: Impossible, che come noto saranno girati uno dopo l'altro. L'aggiornamento odierno riguarda il coinvolgimento di Hayley Atwell, che ha terminato il suo impegno con la produzione.

Il regista con una nuova immagine che ritrae Hayley Atwell ha appunto confermato la fine delle sue riprese per i film del franchise che usciranno nei prossimi anni e che ormai si stanno avviando verso la conclusione per tutti quanti. A quanto sappiamo, dato che la trama è ancora top secret, il personaggio di Atwell dovrebbe essere un nuovo alleato di Ethan Hunt anche se non è chiaro se manterrà questo ruolo per tutta la durata della pellicola dato che trattasi pur sempre di uno spy movie e le dinamiche possono cambiare in un attimo.

Nel post McQuarrie scrive "Grace under fire", alludendo quindi al nome del personaggio di Atwell che sarà appunto Grace. Ha anche aggiunto l'hashtag di Mission Impossible 8, suggerendo quindi un ritorno del suo personaggio anche per l'ottavo capitolo del franchise action.

Atwell è divenuta nota al grande pubblico per la sua partecipazione nei panni dell'Agente Carter nel primo Captain America: Il primo vendicatore e successivamente in altri capitoli del Marvel Cinematic Universe, compreso Avengers: Endgame, in cui la vedevamo riunita a Steve Rogers. E' tornata nel personaggio, anche se in una versione alternativa, per la serie animata What If...? attualmente in programmazione su Disney+. Oggi sarà la volta dell'episodio dedicato a Doctor Strange, con Benedict Cumberbatch nel ruolo come doppiatore.