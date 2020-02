In missione per riunire la famiglia nel nuovo trailer italiano di Onwward - Oltre la magia

È grazie alla Disney che possiamo mostrarvi oggi un nuovo, simpatico ed emozionante trailer ufficiale italiano dell'atteso Onward - Oltre la magia, nuovo progetto animato originale della Pixar diretto da Dan Scanlon (Monsters University) che vede come protagonisti-doppiatori americani Tom Holland e Chris Pratt.

Sono tantissime le scene inedite che ci vengono regalate in questo nuovo trailer, ma è soprattutto la grande parte che giocherà all'interno della storia la madre dei protagonisti ad essere svelata nel filmato, aprendo infatti a una storyline che finora non sapevamo neanche esistere.



Onward - Oltre la magia, ambientato in un mondo fantasy suburbano apparentemente squallido e privo di magia, ha per protagonisti due fratelli elfi adolescenti che partono per un viaggio avventuroso per scoprire se è rimasto ancora un briciolo di magia, e sperando di riuscire in qualche modo a ricongiungersi con il padre, che li ha lasciati orfani quando i due erano ancora troppo piccoli per avere ricordi di lui.



Per rimanere in casa Pixar, sempre nel corso del 2020 uscirà anche Soul, nuovo progetto originale di Pete Docter (diventato direttore creativo dello studio dopo l'abbandono di John Lasseter) che però non arriverà nelle sale italiane prima di settembre. Per saperne di più, vi lasciamo al trailer di Soul.



L'uscita di Onward - Oltre la magia è prevista nelle sale italiane il prossimo 5 marzo 2020.