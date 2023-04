Me contro Te: Missione Giungla arriva in home-video: online 10 minuti di anteprima

Le uscite home-video di Warner Bros Italia per aprile 2023 comprendono anche l'edizione digitale e fisica di Me contro Te: Missione Giungla, quarto capitolo della saga cinematografica di Lui e Sofi da oggi disponibile in dvd.

Il film è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Warner Bros. Home Entertainment, ed è possibile acquistarlo su Apple TV app, Amazon Prime Video, Youtube, Rakuten TV e Microsoft Film & TV, mentre dal 3 maggio arriverà anche a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. A partire da oggi giovedì 20 aprile, invece, Me Contro Te Il Film – Missione Giungla arriva in DVD e in una speciale edizione DVD con gadget portachiavi: all’interno diversi contenuti speciali incluso un imperdibile Backstage. Inoltre, per i fan più accaniti di Lui e Sofi, sempre da oggi è disponibile anche l’imperdibile cofanetto “4 film collection Me contro Te”, che contiene al suo interno tutte le quattro avventure cinematografiche dei Me Contro Te.

In occasione del lancio home-video, infine, vi segnaliamo che I Me contro Te hanno presentato i primi dieci minuti di Missione Giungla, pubblicati in anteprima sul loro seguitissimo canale della piattaforma di streaming YouTube. Il video è disponibile come sempre anche nel player all'interno dell'articolo.

Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di Me contro Te: Missione Giungla.