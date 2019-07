La missione di Brad Pitt per salvare il Sistema Solare nel nuovo spot di Ad Astra

È grazie alla Walt Disney Pictures e alla 20th Century Fox che possiamo mostrarvi oggi un nuovo ed elettrizzante spot tv ufficiale dell'attesissimo e intrigante Ad Astra - Missione classificata, nuova opera sci-fi scritta e diretta dall'ottimo James Gray (Civiltà Perduta, Two Lovers) e con protagonista Brad Pitt.

Come già riportato in precedenza, Ad Astra racconta la grande epopea nello spazio di Roy McBride (Pitt), un astronauta che si imbarca in una pericolosa missione nello spazio attraversando tutto il nostro Sistema Solare, nel solo tentativo di ritrovare il padre scomparso ormai da tempo e partito anni prima per svelare a suo dire il mistero della vita extraterrestre. Dietro alla fallita missione del genitore, però, Roy scoprirà una verità scioccante che metterà a dura prova la sua resistenza e il suo coraggio.



Nel cast di Ad Astra - Missione classificata troviamo anche Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland e Jamie Kennedy, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 26 settembre. Dal primo trailer e anche da questo spot sembra attenderci una storia magnifica condita da sequenza mozzafiato che guardano radicalmente al cinema kubrickiano o più recentemente ai take di Nolan o Villenevue sul tema fantascientifico, il che non può che renderci felici.



Quanto attendete Ad Astra? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.