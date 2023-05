Mission: Impossible, Vanessa Kirby sconvolta da Tom Cruise: 'Non ha paura di niente'

In attesa di scoprire se la serie di Mission: Impossible tornerà anche con un capitolo 9, la star Vanessa Kirby ha commentato la spregiudicata temerarietà di Tom Cruise durante le riprese del prossimo episodio Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno.

L'attrice, che ha debuttato nella saga spy-action nel ruolo della Vedova Bianca durante gli eventi del precedente capitolo Mission: Impossible - Fallout, e che tornerà anche nei due nuovi episodi ancora una volta scritti e diretti da Christopher McQuarrie, in una recente intervista promozionale ha commentato il famoso stunt di Mission: Impossible 7 in cui Tom Cruise salta da una scogliera in sella ad un motocicletta, che si intravede alla fine del primo trailer di Mission: Impossible - Dead Reckoning.

Parlando con Variety, Vanessa Kirby ha dichiarato: "Lo ha fatto diverse volte in un giorno, in realtà. E parlo di diverse volte consecutivamente... e ripetutamente, in modo tale da poter catturare tutti i diversi angoli della scene, le diverse inquadrature. Ed era così calmo, mentre lo faceva. Non aveva paura. Lo trovava semplicemente esaltante. Lui crede nel cinema e in ciò che si può ottenere da un film e la sua passione per tutto questo è così stimolante. Crede di poter fare l'impossibile e poi lo fa... Anche per questo adoro far parte del franchise, sono davvero entusiasta di essere tornata in questo nuovo episodio."

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno arriverà nelle sale il prossimo 12 luglio.