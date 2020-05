Mission: Impossible, Tom Cruise vuole girare a Venezia ad ogni costo: 'Aiuteremo l'Italia'

Stando a quanto riferito da The Sun arrivano buone notizie per la città di Venezia, dato che secondo nuove indiscrezioni Tom Cruise sarebbe determinato a girare le scene previste del suo Mission: Impossible 7 nella suggestiva località veneta.

Il noto magazine inglese ha infatti rivelato che, dopo aver dovuto lasciare la città a febbraio scorso all'inizio della crisi del Covid-19, che nel nostro paese ha causato la morte di oltre 30.000 persone, la produzione si prepara a ripartire, e potrebbe farlo nuovamente in Italia. Una fonte vicina alla star ha dichiarato:

“Tom si rifiuta di filmare altrove perché vuole riportare i suoi milioni di dollari in una delle aree più colpite dal Covid-19 per aiutarla a riprendersi. “I boss del cinema avevano tentato di trovare un posto alternativo ma non ne aveva. È un gesto davvero premuroso e senza dubbio sarà accolto positivamente dai veneziani. L'Italia ha iniziato ad allentare le misure del blocco, quindi le discussioni stanno già avendo luogo dopo diverse settimane di regole molto rigide. I parchi, le fabbriche e i cantieri stanno riaprendo, quindi i capi di Mission: Impossible e Tom pensano che non la produzione non tarderà molto a riprendere le riprese."

Sappiamo che se Tom Cruise vuole, Tom Cruise ottiene, e considerando il peso specifico delle sue decisioni all'interno del franchise (del quale è anche produttore) se confermata questa notizia potrebbe fare davvero la fortuna del nostro paese.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo le nuove date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8, qualche giorno fa rinviati dalla Paramount.