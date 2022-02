Mission: Impossible, Tom Cruise ha già svelato il destino finale di Ethan Hunt?

Secondo le ultime novità sulla saga di Mission: Impossible, Tom Cruise si starebbe preparando a dire addio ad Ethan Hunt con l'uscita dell'ottavo episodio, le cui riprese sono attualmente in corso per un'uscita prevista nel 2024.

L'idea che Mission: Impossible 8 potesse segnare il finale della saga action con Tom Cruise ha iniziato a circolare fin dall'annuncio che gli episodi sette e otto del franchise sarebbero stati girati back-to-back (prima che la pandemia costringesse la Paramount a modificare i propri piani): dato che lo sforzo produttivo ha immediatamente spinto a pensare ad un imminente 'finale col botto' per la saga, i fan hanno iniziato a speculare sulla possibilità che Ethan Hunt possa morire nell'ultima puntata diretta da Christopher McQuarrie. E non sarebbe neppure una grossa sorpresa, considerato che negli ultimi anni diversi personaggi molto popolari hanno detto addio al proprio pubblico con un estremo sacrificio a schermo, dal Wolverine di Hugh Jackman all'Iron Man di Robert Downey Jr., con l'ultimo esempio (e il più simile alla situazione di Ethan Hunt) portato dallo 007 di Daniel Craig.

Tuttavia, Tom Cruise potrebbe già aver anticipato che Ethan Hunt non morirà davanti agli spettatori, e che potrebbe lasciare la saga sulle proprie gambe. All'indomani dell'uscita di Mission: Impossible - Fallout, a Cruise in un'intervista venne chiesto qualche anticipazione sul futuro di Ethan Hunt, nello specifico sulla possibilità che prima o poi potesse morire sullo schermo: "No, no. Non accadrà mai. Mai. Mai", rispose la star all'epoca, rigettando totalmente l'idea.

Del resto, nel corso della sua carriera, Tom Cruise ha raramente interpretato un personaggio destinato a morire, ed è improbabile che scelga di 'uccidere' uno dei suoi eroi iconici: quando Mission Impossible 8 uscirà al cinema Tom Cruise sarà sul punto di festeggiare i trent'anni della saga, e farlo con un funerale potrebbe rovinare le celebrazioni.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!