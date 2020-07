Mission: Impossible, Tom Cruise rischia la vita anche in lockdown: ecco cos'ha combinato!

Tom Cruise non ha proprio l'aria di chi è in grado di rispettare un lockdown totale per pandemie, e con i set di Mission: Impossible bloccati fino a nuovo ordine ha trovato un modo alquanto originale (e ovviamente spericolato) per tenersi in allenamento.

Stando a quanto riportato in queste ore, infatti, la star 58enne starebbe impegnando il suo costoso tempo libero per preparare autonomamente gli stunt che dovrà compiere una volta tornato sul set della doppia produzione di Christopher McQuarrie, che girerà Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 back-to-back. Per farlo, secondo ciò che ha riportato il Daily Mail, avrebbe affittato un terreno nell'Oxfordshire, in Inghilterra, pagando profumatamente l'agricoltore locale che lo possiede.

Su questo terreno, Cruise farebbe regolare utilizzo di una moto da cross e di un elicottero, in vista evidentemente di alcune scene escogitate per i prossimi due film della celebre saga action.

Tom Cruise non è estraneo alla guida in moto e possiede una patente per elicotteri dal 1994, possiamo supporre che dopo aver messo fatto rombare i motori di entrambi i veicoli per Mission: Impossible - Fallout tornerà a farlo anche negli episodi sette e otto, per i quali il regista e sceneggiatore McQuarrie ha promesso tre stunt definiti osceni.

Recentemente l'attore ha ottenuto il permesso speciale dal segretario alla Cultura britannico Oliver Dowden per tornare a lavorare su Mission: Impossible 7 nel prossimo futuro senza doversi sottoporre al canonico periodo di quarantena di 14 giorni.