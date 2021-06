Mission: Impossible, Tom Cruise rimpiazzato da Bruce Campbell nel video deepfake!

Il personaggio di Ethan Hunt, protagonista della saga di Mission: Impossible, sarà per sempre legato al corpo e al volto di Tom Cruise, che lo ha interpretato in tutti i film usciti finora e in quelli ancora inediti. Ma Bruce Campbell nelle scorse ore ha provato a fargli le scarpe!

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la star de La casa di Sam Raimi ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter un video deepfake che lo immagina al posto di Tom Cruise nei panni del temerario agente speciale Ethan Hunt: "La missione non è più impossibile" ha scherzato Bruce Campbell nella didascalia di accompagnamento al post.

La parodia, per quanto stralunata, appare perfetta: del resto non potrebbero esserci due attori più diversi come Bruce Campbell e Tom Cruise, con il primo noto per le sue abilità nella commedia e la tendenza all'autoironia nei suoi amati film di serie b, mentre il secondo, che al solo sentir parlare di autoironia potrebbe immediatamente pensare ad una nuova vettura superveloce da lanciare da una scogliera, è famoso in tutto il mondo per la dedizione con cui si attacca ad un blockbuster dopo l'altro, come se da ogni scena - girata personalmente - dipendesse il destino dell'umanità.

A tal proposito ricordiamo che Tom Cruise tornerà in Top Gun 2, Mission: Impossible 7 e 8 e che come se questo non bastasse ha in programma di girare un film nello spazio; nel frattempo, Bruce Campbell avrà un cameo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l'attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto da Sam Raimi.

Quali sono le vostre aspettative per i film in arrivo? Ditecelo nei commenti!