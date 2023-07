Mission: Impossible, Tom Cruise ha rifiutato di abbandonare il ruolo di Ethan Hunt

Mission: Impossible è al suo settimo capitolo e il franchise con protagonista l'agente segreto Ethan Hunt non sembra destinato a salutare il grande schermo molto presto. le folli acrobazie di Tom Cruise nella saga consacrano l'attore come re degli action movie, ma la carriera di Cruise come agente segreto avrebbe potuto prendere un'altra svolta.

Nel 2011, infatti, all'uscita di Mission Impossible - Protocollo fantasma Tom Cruise è stato rinnovato per altri film della saga nei panni di Ethan Hunt. Ma l'attore, secondo la notizia bomba sganciata dal coordinatore degli stunt Gregg Smrz a Yahoo Entertainment si sarebbe rifiutato di abbandonare il ruolo a favore di Jeremy Renner, William Brandt nella saga.

"Nella sceneggiatura di Protocollo fantasma - racconta Smrz - in cui Hunt combatte contro Michael Nyqvist, ecco in quel momento avrebbe dovuto rompersi una gamba. Lo studio aveva piani diversi per Cruise, ma lui non voleva. Si stava allacciando l'imbracatura, mi ha guardato e ha detto: 'Io non vado da nessuna parte'. Poi è uscito sul set e ha fatto le sue cose. Non si è mai presentato nella scena che avevamo preparato in cui si sarebbe dovuto rompere la gamba".

Secondo la prima stesura della sceneggiatura, infatti, l'infortunio di Ethan Hunt lo avrebbe portato ad abbandonare la carriera sul campo per un ruolo dietro le quinte della IMF e un nuovo agente segreto avrebbe preso le redini della saga. Il rifiuto di Tom Cruise è stato appoggiato da Christopher McQuarrie che ha riscritto parte dello script, e ciò ha portato alla saga come tutti noi la conosciamo.