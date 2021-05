Mission: Impossible, Tom Cruise ricorda: 'Spielberg mi spinse a scegliere Brian De Palma'

La scelta di Brian De Palma per la regia del primo Mission: Impossible si rivelò particolarmente felice, visto il successo riscosso dal film apripista del celebre franchise: ma cosa (o meglio chi) portò le strade di Tom Cruise e del regista di Carrie e Scarface ad incrociarsi al momento giusto?

A svelare l'arcano è stato proprio Cruise che, dopo aver rivelato di esser stato inizialmente contrario all'idea di un sequel di Mission: Impossible, ha fatto nome e cognome del "colpevole": il nostro uomo è proprio lui, Steven Spielberg, per lungo tempo vicino di casa della star di Top Gun.

"Una sera andai da lui e c'era Brian De Palma, quindi cenammo insieme tutti e tre. Parlammo tutti il tempo di film e c'era Brian, io avevo visto tutti i suoi film, quindi quando tornai a casa... Avevo in mente Mission: Impossible, all'epoca stavo preparando anche Intervista col Vampiro, stavo lavorando su un po' di cose. Tornai a casa e restai sveglio per circa 14 ore, rividi tutti i film di De Palma, li studiai a fondo... E quindi dissi: 'Oh mio Dio, deve assolutamente dirigere Mission: Impossible" è stato il racconto dell'attore.

Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti di come siano andate le cose, non trovate? Recentemente, intanto, Tom Cruise è tornato a parlare del suo sbrocco con la troupe di Mission: Impossible 7.