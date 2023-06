Mission: Impossible, Tom Cruise dirigerà mai un film della saga?

Parlare di stunt e di un'eventuale direzione del prossimo film con Tom Cruise nella Città Eterna? Sì, la nostra fonte l'ha fatto. L'attore ha rivelato il suo sguardo attento verso il lavoro di ogni componente del film, soprattutto verso quella registica.

Durante la premiere di Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno Tom Cruise ha rivelato alla nostra fonte (Comicbook.com) alcuni dettagli sui suoi iconici stunt, come: "Stiamo cercando di essere il più competenti possibile. Non direi che sono sicuri. Lo facciamo nel modo più sicuro possibile, nel modo più competente possibile. Guarda tutto ciò che produco in questi film. Sono coinvolto in ogni singolo fotogramma, in ogni aspetto di questi film, ogni aspetto dall'alto verso il basso. Quindi è, sai, e io e McQ, sai, abbiamo realizzato tutti i film che ho realizzato negli ultimi 16 anni, che tu veda o meno il suo nome sopra"

Ha continuato dicendo: "Sono entrambe le nostre menti collettive che lavorano qui insieme agli altri cineasti con cui stiamo lavorando. Guarda, si cerca di anticipare proprio come quando sto producendo un film o sto lavorando, sai, qualsiasi artista con cui sto lavorando, qualsiasi regista con cui sto lavorando, studio il loro lavoro. Studio ogni attore. Studio il lavoro della nostra troupe e cerco di essere il più preparato possibile e il più dettagliato possibile per anticipare qualsiasi problema che potrebbe sorgere".

Sì, ma riguardo alla regia? "Mi è stato chiesto di farlo da quando ero un ragazzino, sai, e amo produrre film e amo davvero recitare nei film", ha rivelato l'attore riguardo all'idea di dirigere un prossimo film.

Il nuovo film con Tom Cruise arriverà nelle sale il 12 luglio 2023; nel frattempo, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Mission Impossibile 7.