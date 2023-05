Mission: Impossible, Tom Cruise farà anche il capitolo 9? Risponde Christopher McQuarrie

Dopo aver anticipato nuovi dettagli sul villain di Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, il regista e sceneggiatore del franchise Christopher McQuarrie ha risposto alla domanda che tutti i fan si stanno ponendo: la saga con Tom Cruise è giunta al termine?

Interrogato proprio su questo specifico argomento dai microfoni di Entertainment Weekly, il regista 54enne - collaboratore di lunga data di Tom Cruise dai tempi di Operazione Valchiria - ha dichiarato: "Guarda, stiamo ancora girando l'episodio otto [le riprese di Mission: Impossible 8 sono terminate poco prima della pubblicazione di questa intervista, ndr] e al momento posso dire che ci sono molti modi in cui quella storia potrebbe evolversi. Quando guardi un film di 'Mission: Impossible' segui la squadra di protagonisti mentre affrontano queste grandi avventure, e non sai mai cosa aspettarti. Le storie del film, se vogliamo, rispecchiano un po' l'esperienza di realizzare i film: c'è sempre un piano, ma il piano cambia sempre , tutto va completamente storto, e si spera che alla fine si risolva tutto per il meglio. Ma non capisci mai veramente fino in fondo dove stai andando finché non ci arrivi."

Dichiarazioni a dir poco sibilline, che lasciano coperte tutte le carte: ricordiamo che Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno arriverà al cinema in Italia dal 12 luglio, mentre il suo sequel Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning: Parte Due ha già una data d'uscita fissata nei cinema di tutto il mondo e prevista per il 28 giugno 2024. In precedenza, era stato segnalato che il duo Christopher McQuarrie e Tom Cruise è a lavoro su tre diversi nuovi progetti, tra i quali un musical, un nuovo action originale con potenzialità di franchise e un film legato a Les Grossman, iconico personaggio interpretato da Tom Cruise in Tropic Thunder. Senza dimenticare che Tom Cruise dovrebbe iniziare prossimamente le riprese del misterioso film nello spazio della Universal, con la regia di Doug Liman.

Secondo voi la saga di Mission: Impossible è giunta al termine oppure proseguirà anche dopo l'ottavo episodio? Ditecelo nei commenti.