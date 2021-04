Mission: Impossible: una teoria cambierà il modo in cui guardate la saga con Tom Cruise!

Dopo venticinque anni di missioni impossibili, Tom Cruise si prepara a tornare ancora una volta nei panni di Ethan Hunt con gli imminenti Mission: Impossible 7 e 8, in uscita rispettivamente a novembre 2021 e novembre 2022.

Il franchise di Mission: Impossible si è andato costruendo dagli anni '90 di regista in regista prima di finire sotto la guida salda di Christopher McQuarrie, che dopo i capitoli sette e otto avrà realizzato praticamente la metà della saga, e Ethan ha combattuto di volta in volta nemici sempre diversi: ma se così non fosse? Se Ethan Hunt fosse stato manipolato fin dall'inizio da un avversario invisibile?

E' quello che immagina una nuova fantastica teoria, che individua in questa minaccia nascosta Il Sindacato: Ethan Hunt incontra l'associazione de 'Il Sindacato' per la prima volta alla fine di Mission: Impossible - Ghost Protocol, mentre ascolta i dettagli della sua prossima missione. Da allora, in pratica dall'arrivo effettivo di Christopher McQuarrie nella saga, l'organizzazione ha assunto varie forme e ha messo continuamente i bastoni fra le ruote di Ethan Hunt e dei suoi compagni.

Il Sindacato è deciso a minare la comunità dell'intelligence, infiltrando i suoi membri nelle agenzie di spionaggio per attaccare il sistema dall'interno. L'abbiamo visto all'opera ultime due puntate di Mission: Impossible, ma se fosse stato già all'opera fin dai primi film?

Anche nei precedenti episodi, del resto, Ethan Hunt aveva avuto a che fare con spie traditrici: da Mission: Impossible di Brian De Palma (Jon Voight e Emmanuelle Beart), passando per Mission: Impossible II di John Woo (Dougray Scott) e anche in Mission: Impossible III di JJ Abrams (Billy Crudup) e in Mission: Impossible - Ghost Protocol di Brad Bird (Michael Nyquist, in un film tra l'altro riscritto da McQuarrie), il personaggio di Tom Cruise è sempre stato tradito.

Si può presumere, dunque, che i cattivi dei primi quattro film abbiano segretamente lavorato per Il Sindicato? Si, si può presumere, ma la teoria va oltre e azzarda puntando il dito verso il ritorno di Eugene Kittridge (Henry Czerny), che tornerà in Mission: Impossible 7 e 8. Secondo la teoria, in sostanza, McQuarrie starebbe cercando di legare insieme tutta la saga, dal primo all'ottavo film (presumibilmente l'ultimo, dato che uscirà in concomitanza con i sessant'anni di Tom Cruise) e il ritorno di un personaggio fondamentale del capitolo originale potrebbe essere un grosso indizio in tal senso.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!