Mission: Impossible e Star Wars, Simon Pegg torna su Jakku grazie a Tom Cruise: la foto!

Come molti di voi sapranno Simon Pegg ha avuto un ruolo in Star Wars: Il risveglio della Forza di JJ Abrams durante le scene su Jakku, e adesso grazie a Mission: Impossible 7 è tornato sulle location della galassia lontana lontana.

Come potete vedere nel post pubblicato dall'attore sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram, infatti, la troupe del nuovo capitolo della saga action con protagonista Tom Cruise si è recata negli Emirati Arabi per continuare le riprese: curiosamente, Pegg si è ritrovato sulle stesse dune di sabbia immortalate da JJ Abrams per realizzare il pianeta Jakku nel primo capitolo della trilogia sequel di Star Wars, dunque la star ha voluto immortalare il momento.

"Oggi sono tornato a Jakku" si legge nella didascalia. "Ho fatto sand-boarding nello stesso punto in cui abbiamo girato Il risveglio della Forza 7 anni fa. Da allora ho perso un po' di peso. Probabilmente a causa delle poche porzioni" ha scherzato, citando la celebre battuta del burbero personaggio interpretato nel film di JJ Abrams.

Ricordiamo che Simon Pegg è entrato nel franchise di Mission: Impossible proprio grazie a JJ Abrams, che l'ha portato a bordo nel ruolo di Benji Dunn quando ha diretto Mission: Impossible III. Oggi il franchise è per la terza volta sotto la decisa guida di Christopher McQuarrie, già autore di Rogue Nation e del sequel Fallout, ora a lavoro anche su di Mission: Impossible 8.

Ricordiamo che i MI7 e MI8 sono attesi rispettivamente per il 19 novembre prossimo e per il 4 novembre 2022.