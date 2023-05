Mission: Impossible, Simon Pegg sull'alcolismo: 'Ho imparato a non farmi notare'

Tra i volti più riconoscibili del franchise sin dal suo terzo capitolo, Simon Pegg non ha sempre vissuto bei momenti sul set di Mission: Impossible: proprio durante le riprese del film che segnò il suo esordio nella saga, infatti, l'attore de L'Alba dei Morti Dementi cominciò ad accusare problemi che l'avrebbero profondamente segnato.

L'attore che un bel giorno vide Tom Cruise presentarsi in elicottero a casa sua ha infatti parlato dell'alcolismo nel quale cadde dopo un problema di salute mentale presentatosi durante le riprese di Mission: Impossible III, e del modo in cui per tanto tempo è riuscito a nascondere la cosa ai suoi colleghi.

"Impari a farlo senza che nessuno ti noti, perché è una cosa che prende il sopravvento. È un qualcosa che si autoalimenta e che fa di tutto per non cessare. Poi però alla fine arrivi ad un punto in cui non riesci più a nasconderlo ed è stato allora, fortunatamente, che sono riuscito a rimettermi in carreggiata" sono state le parole di Pegg.

L'attore di Hot Fuzz è ora fortunatamente sulla via del recupero, e noi non possiamo che esserne felici! Simon Pegg a parte, intanto, ecco in che modo Tom Cruise ha impressionato Vanessa Kirby durante le riprese di Mission: Impossible - Dead Reckoning.