Mission: Impossible - Rogue Nation e la scena più pericolosa della carriera di Tom Cruise

Oltre ad essere il primo film della saga diretto da Christopher McQuarrie, nonché una sorta di ripartenza in vista dei successivi tre capitoli affidati allo stesso regista, Mission: Impossible - Rogue Nation passerà la storia per aver firmato lo stunt più pericoloso della carriera di Tom Cruise.

Nel corso degli anni la star ci ha abituato a imprese a dir poco mozzafiato, girando in prima persona sequenze adrenaliniche e sprezzanti del pericolo (prossimamente andrà anche nello spazio grazie a Elon Musk), ma con Rogue Nation è arrivato addirittura ad appendersi a mani nude a un aereo in fase di decollo. La scena in questione, che ha coinvolto l'utilizzo di un Airbus A400M, è stata oggetto di un'intensa campagna marketing che ha posto l'immagine dell'attore in volo al centro del poster dedicato alla versione IMAX.

"Le cose di cui eravamo tutti molto preoccupati erano le particelle sulla pista e gli impatti degli uccelli" ha raccontato Cruise a Yahoo! nel 2015, confermando che si è trattato della scena con il più alto tasso di pericolo che abbia mai girato. "Abbiamo trascorso giornate a ripulire l'erba intorno da eventuali uccelli e gli addetti hanno pulito la pista come meglio potevano. Il mio stunt coordinator mi avrebbe avvertito se avesse ricevuto segnalazioni di possibili impatti di uccelli. Il pilota era attento a qualsiasi cosa nell'aria che potesse colpirmi in qualche modo."

"Mi sono anche allenato a tenere gli occhi aperti in modo da ottenere una riprese: non potevo tenere gli occhi chiusi per tutto il tempo - ha aggiunto - La cosa a nessuno altro stava pensando, ma di cui ero preoccupato, era il carburante. C'era del carburante che mi arrivava contro perché mi trovavo sull'ala sopra il motore. Anche durante il rullaggio, i fumi mi andavano nel naso e negli occhi."

Qui sotto potete trovare il video dietro le quinte dello stunt in questione. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mission: Impossible - Rogue Nation.

Nel frattempo, proseguono le riprese di Mission: Impossible 7 in vista dell'uscita a novembre 2021.