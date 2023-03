Mission: Impossible - Rogue Nation, il (quasi) caso diplomatico tra Disney e Paramount

Cos'ha a che fare Mission: Impossible con Disney? All'apparenza, assolutamente nulla: la saga di Ethan Hunt non si è mai neanche avvicinata all'orbita di Topolino e soci, avendo sempre trovato in Paramount l'ambiente ideale per puntare al successo. Perché, allora, Rogue Nation creò tanti grattacapi alla House of Mouse?

Il quinto film del franchise fu infatti vicino a creare un (neanche troppo) piccolo caso diplomatico tra Paramount e Disney: all'epoca dell'annuncio di Mission: Impossible - Rogue Nation, infatti, dall'altro lato della barricata Lucasfilm stava concludendo i lavori su Rogue One: A Star Wars Story, il cui titolo, come potrete immaginare, rischiava di essere facilmente confuso con quello del film con Tom Cruise.

La cosa si risolse però, fortunatamente, con il più semplice dei gentlemen's agreement: onde evitare un cambio di titolo in corso d'opera, infatti, Disney s'impegnò semplicemente a non pubblicare materiale promozionale del primo spin-off di Star Wars fino all'uscita del film rivale (Mission: Impossible - Rogue Nation sarebbe infatti uscito nel 2015, un anno prima di Rogue One: A Star Wars Story).

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma: anche in un mondo spietato come quello del cinema, non sempre gli inconvenienti devono finire per diventare motivo di scontro! Questioni di titolo a parte, intanto, qui trovate la nostra recensione di Mission: Impossible - Rogue Nation.