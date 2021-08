Mission: Impossible, Rebecca Ferguson e Tom Cruise in una foto molto intima sui social

Rebecca Ferguson, l'attrice svedese divenuta celeberrima grazie a Mission: Impossible - Rogue Nation di Christopher McQuarrie, ha finalmente terminato le riprese per l'attesissimo Mission: Impossible 7, dopo oltre un anno di lavoro.

Per l'occasione, la star ha voluto celebrare postando una dolcissima e intima foto che la ritrae sul set in una pausa tra una ripresa e l'altra insieme a Tom Cruise: come viene riportato nella didascalia, lo scatto è opera del regista Christopher McQuarrie, grande appassionato di fotografia (se lo siete anche voi, vi consigliamo di seguire il suo profilo Instagram!). "E finalmente ho finito i lavori per MI7!" ha scritto la Ferguson sulla propria pagina ufficiale. "Grazie al mio team meravigliosamente talentuoso e tollerante."

Mission: Impossible 7 avrebbe dovuto iniziare le riprese all'inizio del 2020 in Italia. Sfortunatamente, il Bel Paese è stato uno dei primi ad essere colpito dalla pandemia, e a causa del lockdown imposto dal governo i piani della Paramount - che aveva previsto di girare back-to-back anche Mission: Impossible 8 - saltarono da un giorno all'altro. Da febbraio 2020, ovvero la data originale dell'inizio delle riprese, è già passato un anno e mezzo e solo ora, finalmente, Christopher McQuarrie sembrerebbe essere in procinto di chiudere baracca e burattini, con la conclusione delle riprese prevista entro la fine dell'estate. Ricordiamo che le riprese di Mission: Impossible 8 inizieranno prossimamente, quando Tom Cruise avrà terminato il tour mondiale per promuovere Top Gun 2.

