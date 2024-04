Mission: Impossible, Rebecca Ferguson ha spiegato la scelta di lasciare il franchise

Mission:Impossible 8 non vedrà il ritorno di Rebecca Ferguson: l'attrice, star di Dune: Parte Due, ha interpretato Ilsa Faust nella saga di Ethan Hunt e mentre la spy story di Tom Cruise prosegue, Ferguson ha deciso di dire addio allo spionaggio.

Se avete visto Mission:Impossible Dead Reckoning conoscete già la triste morte di Ilsa Faust che non ha potuto che appesantire il cuore di tutti i fan. Di certo nel cinema non mancano i modi per resuscitare un personaggio, ma Rebecca Ferguson ha dichiarato di essere d'accordo con la decisione di lasciare il franchise.

L'attrice, infatti, ha dichiarato al podcast Unwrapped di TheWrap che, sebbene abbia apprezzato il tempo trascorso nella serie, l'ampiezza complessiva del progetto ha comportato un impegno considerevole, anche quando il suo personaggio non era attivamente coinvolto nelle riprese:"È estremamente impegnativo fare un film di Mission: Impossible. A meno che tu non abbia molto spazio sullo schermo, passi molto tempo ad aspettare di girare un film enorme che potrebbe richiedere più di un anno per essere completato - ha spiegato Ferguson - una dedizione totale. Ci deve essere un punto in cui pensi che ne valga la pena, non solo per amore del personaggio e dell'ambiente di lavoro, ma anche perché vuoi continuare a lavorare."

Se per Rebecca Ferguson il capitolo Mission:Impossible è chiuso, la spia interpretata Tom Cruise è pronta a tornare nell'ottavo film. Foto e video sul set di Mission:Impossible 8 hanno già anticipato le nuove imprese di Ethan Hunt che arriveranno sul grande schermo nel 2025. Se vi mancherà Ilsa Faust, nell'attesa, potete recuperare la top 5 film con Rebecca Ferguson.

