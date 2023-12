Mission: Impossible, Rebecca Ferguson ha imparato una grande lezione da Tom Cruise

Non si diventa Tom Cruise per caso, ma solo e unicamente incarnando alcune qualità che vanno oltre il semplice talento e che riguardano fattori come la passione, la dedizione, l'etica del lavoro e la voglia di fare sempre un passo in più del necessario: questo è quanto ha potuto imparare Rebecca Ferguson sul set di Mission: Impossible.

L'attrice pronta a far ritorno in quel Mission: Impossible: Dead Reckoning - Parte 2 rinviato al 2025 ha infatti speso alcune sincere parole d'elogio per il suo collega nonché deus ex machina dell'intero franchise, lodandone la professionalità e l'abitudine di cercare di tirare fuori nient'altro che il meglio dalle sue co-star.

"È professionalissimo. È gentile, è misurato, e mi ha dato la più grande delle opportunità. Si aspetta sempre il meglio da chiunque. Questa è probabilmente la cosa che più di ogni altra porterò sempre con me. Se non riesci a farcela va bene, si cercano altre soluzioni. Ma lui è sempre il primo ad arrivare sul set e l'ultimo ad andarsene. Se chiedi a tutti gli altri di dare il meglio devi essere il primo a farlo, e lui lo fa" sono state le sue parole. Ritratto non solo di un attore, ma di un leader vero: qualcuno, d'altronde, aveva ancora dei dubbi al riguardo?