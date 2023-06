Mission Impossible: provare a rincorrere Tom Cruise? Impossibile: è veloce come un pollo

"Hai mai provato a prendere un pollo?", ha affermato Greg Tarzan Davis durante un'intervista per Comicbook.com, nonché nostra fonte. "Dopo tutto questo correre, non penseresti che ce l'avrebbe ancora, ma è veloce", ha continuato.

È così che viene descritto l'attore protagonista della saga di Mission Impossible: Tom Cruise. Che fosse veloce, si sapeva. Ma che fosse inafferrabile come un pollo... effettivamente questa ci è nuova.

"Questa è la versione umoristica, ed è vero. C'è anche una versione di, lui e io avrei dei momenti da pizzicarmi. Quando hai la possibilità di inseguire Tom Cruise, per cui è famoso, questa è una delle cose, insieme alle acrobazie, è la sua corsa. Quando devi riuscire a inseguirlo per le strade di Venezia in riprese notturne per tipo sei sere di fila? Per un attore, è il meglio che si possa fare, amico". ha continuato Shea Whigham.

Insomma, Cruise non è solo estremamente spericolato, ma è anche velocissimo, tant'è che inizialmente l'attore non voleva che si corresse con lui sul set. Poi Anabelle Wallis è riuscito a convincerlo, sottoponendosi a un test cronometrato sul tapis-roulant, e Cruise ha cambiato idea.

E voi? Riuscireste a rincorrere un pollo - o meglio - Tom Cruise?

