Mission: Impossible, in che ordine guardare i film del franchise?

Poche saghe action sono riuscite a superare la prova del tempo come Mission: Impossible: la serie di film con Tom Cruise miete successi senza battute d'arresto dal lontano 1996 e, nonostante un numero di capitoli ormai più che consistente, sembra proprio non stancare mai. Ma qual è l'approccio da adottare se si volessero recuperarne i film?

Franchise longevi come Star Wars o il Marvel Cinematic Universe ci hanno infatti abituati a porci una domanda fondamentale: ordine d'uscita o ordine cronologico? Si tratta di due scuole di pensiero parallele che vantano entrambe ottime ragioni, in particolar modo in casi come quello della saga degli Skywalker. Ma come si comporta Mission: Impossible in tal senso?

I film con protagonista Ethan Hunt, fortunatamente, ci facilitano parecchio il compito: chi volesse recuperarne i film seguendo l'ordine cronologico degli eventi, infatti, non dovrà far altro che... Seguire l'ordine d'uscita, dal momento in cui si tratta di sequel susseguitisi in maniera assolutamente lineare! In ordine, dunque: Mission: Impossible, Mission: Impossible 2, Mission: Impossible 3, Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, Mission: Impossible - Rogue Nation, Mission: Impossible - Fallout e il prossimo Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte I.

E voi, siete in pari con la serie? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo, intanto, per quale motivo Brian De Palma cacciò il regista dello show originale dal set del primo Mission: Impossible.