Mission: Impossible e oltre: le produzioni in Italia continuano, ecco la situazione

L'emergenza sanitaria del 2020 ha creato più di qualche problema al mondo del cinema, ma sembra che i set italiani siano tornati operativi e che le grandi produzioni come Mission: Impossible 7 siano ripartite senza intoppi, seguendo i rigidi protocolli statali.

Secondo quanto riportato dalle testate internazionali come Variety, stiamo reagendo relativamente bene alla seconda ondata dal punto di vista delle produzioni cinematografiche, essendo riusciti ad attuare efficienti misure di sicurezza e ad ideare una strategia di incentivi funzionale. Le risorse previste dal governo per supportate il settore passano da 400 milioni di euro a 652 milioni, con incentivi del 30% e 40% per chi decide di investire nelle produzioni locali.

Il ministro della cultura Dario Franceschini ha inoltre annunciato anche dei piani a supporto di Cinecittà e per modernizzare le strutture, a cui accederanno anche studi internazionali. Nel frattempo sono continuati i lavori su Mission: Impossible 7, nonostante qualche breve sospensione, e il produttore Marco Valerio Pugini ha sottolineato che sono state attuate delle bolle per separare le diverse professionalità.

Sono stati portati avanti anche altri progetti, come la commedia romantica Time Is Up con Bella Thorne e Benjamin Mascolo, e il thriller State of Consciousness ambientato a Bari. Purtroppo la chiusura dei cinema ha ridotto le possibilità di guadagno e ha scontentato molti, in Italia come ad Hong Kong. Speriamo che con l'arrivo del nuovo anno la situazione possa ristabilirsi e che nel frattempo venga fatto il possibile per mantenere vivo il settore.