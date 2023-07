Mission: Impossible e MCU a confronto: cosa ne pensa Hayley Atwell?

Hayley Atwell è passata dall'MCU al franchise di Mission: Impossible mostrando una vera e proprio attitude nei ruoli d'azione. Se nel Marvel Cinematic Universe è riuscita a conquistarsi una serie solista come Agente Carter, nella spy saga di Tom Cruise Atwell sembra già destinata a grandi cose nei panni di Grace!

L'ultima apparizione di Atwell nell'MCU è stata frustrante, come definita dall'attrice stessa, ma la nuova avventura in Mission: Impossible sembrerebbe un vero punto di svolta per l'attrice che ha raccontato il dietro le quinte del duro lavoro con Tom Cruise, a cui va tutta la sua gratitudine insieme al regista Christopher McQuarrie: "Chris McQuarrie mi aveva visto nella commedia The Pride ai Trafalgar Studios di Londra 10 anni fa - racconta l'attrice a The Hollywood Reporter - l'ho incontrato dopo e ha detto che c'è stato un momento nella commedia in cui ha detto: 'La voglio in un film, solo che non so in che veste'".

Mission: Impossible Dead Reckoning ha permesso all'attrice di donare al franchise una maggiore profondità emotiva, "cosa che non le era mai successa in passato", come detto dall'attrice a The Hollywood Reporter: che sia un velato riferimento ai Marvel Studios?

Sembrerebbe che Mission: Impossible fosse proprio nel destino di Hayley Atwell anche se, come raccontato dall'attrice i primi tempi non sono stati facili sul set in quanto a Atwell era richiesta molta fisicità e gesti per Dead Reckoning, un tipo di recitazione alla quale l'attrice non era abituata provenendo dall'ambiente teatrale.

L'attrice tornerà al fianco di Tom Cruise in Mission: Impossible Dead Reckoning previsto per il 2024!